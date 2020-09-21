Özalp'ta ot yangını

Göz kapağı düşüklüğü neden olur?

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinelin bilgiye göre yangın, Özalp içesine bağlı Balçıklı Mahallesinde meydana geldi. Ot yığının yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın çevreye sıçramadan söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.