Van'da minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp içesine bağlı Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 B 6512 plakalı Volkswagen Transporter marka minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.