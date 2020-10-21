İscehisar’dan Sündüz Şehitliği için 22 ton mermer

Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda terör örgütü PKK'nın kurşuna dizdiği 14'ü çocuk 24 kişi için oluşturulan şehitliğin onarımı için Afyonkarahisar’dan 22 ton mermer gönderildi.

Bahçesaray'da kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için oluşturulan şehitlikte onarım yapılmasına karar verildi. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın girişimleri, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ın desteklediği şehitlik onarımı için Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinden mermer desteği geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, şehitliği onaracaklarını belirterek, “18 Temmuz 1993’te Sündüz Yaylası’nda katledilen 24 şehidin mezarlığının onarımı için karar aldı. Kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle Afyonkarahisar İscehisar ilçesinde il genel meclis üyesi Murat Dikmen Bey ile irtibata geçtik. Yaptığımız istişareler sonucu talebimize olumlu cevap vererek ihtiyaç duyulan 22 ton mermeri bize gönderdi. Kısa sürede Sündüz Şehitliğini ve Anıtını yeniden onaracağız inşallah. Desteklerinden dolayı kıymetli dostum AK Parti İscehisar Eski İlçe Başkanı da olan il genel meclis üyesi Murat Dikmen Beye, AK Parti İlçe Başkanı ve şehit ailesinin bir ferdi olarak sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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