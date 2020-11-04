Van TSO yönetiminden örnek davranış

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, İzmir için örnek davranışta bulundu.

30 Ekim tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6’lık depremde büyük zarar gören İzmir’de onlarca kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm Türkiye, doğudan batıya, güneyde kuzeye İzmir için seferber oldu. Yaşanan depremin ardından acil ihtiyaçlar için Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, örnek bir çalışmaya imza atıldı. 11 kişilik yönetim kurulu üyeleri tarafından 20 bin lira değerinde gıda kolisi İzmir’e gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne teslim edildi. Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Parin ve Eren Görsel Görmen, yönetim kurulu adına gıda kolilerini AFAD İl Müdürü Osman Uçar’a teslim etti.



“Van TSO farkındalık oluşturdu”

Yapılan destekle ilgili konuşan AFAD İl Müdürü Osman Uçar, “Geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen deprem sonrası bugün Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına gıda desteği sunuldu. Hafta sonuna kadar toplayacağımız gıda yardımlarını İzmir’deki depremzede vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu vesileyle destekte bulunan ve vesile olan başta Yönetim Kurulu Başkanımıza ve tüm yönetime teşekkür ediyoruz. Umarım bu yardım diğer STK ve vatandaşlarımıza farkındalık oluşturması anlamında katkı sunar” dedi.

Yapılan yardımların gıda ve kullanılmamış battaniyelerden oluşmasına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Uçar, yardımların AFAD İl Müdürlüğüne ulaştırılması gerektiğini belirtti.



“Uzak değiliz”

Gerçekleştirilen destek ile ilgili konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen de, “İzmir’de meydana gelen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem acısını, Türkiye ile beraber bizlerde en derinden hissettik. 2011 yılında Van’da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, depremi ve acısını en iyi bilen şehirlerden biriyiz. Bizlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak hazırlamış olduğumuz gıda paketlerini AFAD İl Müdürlüğümüze teslim ettik. Doğunun batıya o kadar uzak olmadığını göstermek adına ve farkındalık oluşturmak üzere bu girişimde bulunduk. Sizlerden, diğer kamu kurum kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından aynı desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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