Van’da ev yangını

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Bostaniçi Mahallesi Kıratlı Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Bedrettin Baguç’a ait evde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangında 6 adet yorgan, 1 adet tüplü televizyon ve 3 adet halı yandı.

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