Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Van’da yeni yılın ilk bebekleri, Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde dünyaya geldi.



Van’da 2021 yılının ilk bebeği ‘Civan Ali’ oldu. Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde Nazlı Sönmez İnci saat 00.01’de sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. İkinci bebeklerine ‘Civan Ali’ ismini veren baba Saim İzci, “Çok mutluyuz. Her doğan çocuk, inşallah güzellikler içerisinde yaşasın, güzelliklerde bulunsun diye umut ediyoruz. Adını kültürleri yansıtsın diye adını Civan Ali koydum. Sıkıntılı bir yıl geçirdik. İnşallah 2021 yılı, bütün çocuklara ve bütün insanlık alemine hayırlar getirir. Herkesin rahat, huzurlu ve mutlu yaşadığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Lokman Hekim Hayat Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gülsüm Feyza Kızıltan ise 2020 yılının zor bir yıl olarak geçtiğini belirterek, “2020 yılı özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere hepimiz için zor geçti. Çok şükür zorlu bir yılı geride bıraktık. 2021 yılının hepimiz için sağlık ve mutluluk getireceğini umuyorum” dedi. 2021 yılının ilk saatlerinde 3 bebeğin dünyaya geldiğini dile getiren Kızıltan, “2021 yılının ilk bebeklerin dünyaya getirmeye başladık. Bunlardan bir tanesi 5 yıl önce de tarafımdan normal doğumla dünyaya getirdiğimiz Nazlı Hanım'ın bebeği oldu. 2021 yılında inşallah uğur getirecek. Allah hayırla, sağlıkla, sıhhatle büyütmelerini diliyoruz. Şu ana kadar 3 bebek dünyaya geldi. Allah’a çok şükür olsun ki, 2021 yılına başlamış olduğumuz bu süreçte bütün bebeklerimizin sağlık durumları iyi, annelerinin yanında. İnşallah bir ömür anne ve babalarıyla büyürler” şeklinde konuştu.

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