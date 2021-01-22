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Vanlı kahraman 120 çocuk anıldı

DHA

Vanlı kahraman 120 çocuk anıldı


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-VAN'da, 1'inci Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında Rus ve Ermenilere karşı Hoy sınır cephesinde savaşırken, cephanesi tükenen askerlere sırtlarında mühimmat, erzak götüren ve dönüş yolunda 98'i donarak şehit düşen Vanlı 120 kahraman çocuk için anma programı düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı programda,  Kurtuluş Parkı´nda kahraman çocuklar için yaptırılan anıta, kentteki 120 okuldan gelen 120 çocuk karanfil bıraktı. Vali Bilmez, kahraman Vanlı çocukları ve tüm şehitleri minnetle andıklarını söyledi.
Ermeni mezaliminin en yoğun yaşandığı ve katliamların yapıldığı Van´da 1'inci Dünya Savaşı sırasında 1915 yılında Rus ve Ermenilere karşı Hoy sınır cephesinde savaşırken, cephanesi tükenen askerlere sırtlarında mühimmat götüren ve dönüş yolunda 98'i donarak şehit düşen Vanlı 120 kahraman çocuk için anma programı düzenlendi. Van´da sadece yaşlı ve kadınların olması nedeniyle 120 Vanlı kahraman çocuk,  23 Ocak 1915 yılında ağır kış şartlarına rağmen sırtlarına aldıkları cephaneyi uzun bir yolculuğun ardından cepheye yetiştirdi. Ancak dönüşte tipiye yakalanan 120 çocuktan 98´i donarak şehit oldu. Tarihe geçen Vanlı 120 kahraman çocuğun bu fedakarlığı ise  her yıl düzenlenen anma programları ile anılıyor.
Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından, kahraman çocuklar için düzenlediği anma programında,  Van Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen ve Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile protokol üyelerinin katıldığı yaklaşık 500 kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile kahraman çocuklar için yürüyüş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüş Kurtuluş Parkı'na kadar sürdü. 
ANITA KARANFİLLER BIRAKILDI
Parkta, Vanlı kahraman çocuklar için yapılan anıtın etrafında yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sonrası, donarak ölen çocukların için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra İl Müftüsü İbharim Keskin, dua etti. Duanın ardından, Van Valisi Bilmez, protokol üyeleri ve Van´daki 120 okuldan çağrılan 1217 yaş arasındaki 120 öğrenci anıta karanfil bıraktı. 
120 VANLI KAHRAMANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ
Vali Bilmez, 120 Vanlı çocuğun yaptığının sadece kahramanlık olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bugün 120 Vanlı kahramanı anmak için yürüyüş yaptık. Bu kahramanlar için yapılan anıtın önünde Kuran-ı Kerim okuyarak onlara dualar ettik, Fatihalar okuduk, onları yad ettik. 1'inci Dünya Savaşı'nın başında 1915'te Ruslar bu bölgeyi işgal etmeye kalkışınca Anadolu insanı askeri ile el ele verip Hoy cephesinde bunları engellemeye çalışıyor. Ama, cephede erzakın bittiği, cephaneliğin azaldığı haberi gelince Van'da eli silah tutan herkes cephede olduğu için bunlara erzak götürülmesi gerekiyor. iklim koşulları da çok kötü. 120 Vanlı genç gönüllü olur.Ulu caminin önünde toplanır. Bu cephaneliği, bu erzağı biz Hoy'a götürebiliriz' diye gönüllü olunca 8 jandarma ve 2'de o çocukların öğretmeni öncülüğünde buradaki erzağı Hoy cephesine götürürler. Cephane ve erzağı, cephedeki amcalarına ve babalarına başarıyla ulaştırırlar. Van'ı sahipsiz bırakmamak adına geri dönerlerken maalesef salt kayalıklarda kışın zemherine yakalanıyorlar. Aynı Sarıkamış'ta yaşanan olayın bir benzeri burada yaşanıyor. Orada geri dönen ekipten 98 kişi şehit oluyor, diğerleri yaralı olarak Van'a getiriliyor ve bunlar da gazi oluyor. Bugün hepsi rahmetli olmuş. Allah hepsine gani, gani rahmet eylesin. Bu memlekette İslam ile yoğrulmuş kardeşimizin sembolü olan bu şehitlerimiz sayesinde inşallah ayyıldızlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak. O günden bugüne bu bölgede insanların kardeşliğine kastedenlerin aynı kişiler olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Buradaki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını, daha nice 120 Vanlı gencimizin sırada olduğunu bilmelerini istiyoruz."
Öğrencilerden Aydın Özgökçe ise, cepheye erzak ve cephane bıraktıktan sonra dönüş yolunda donarak şehit olan 120 Vanlı genci rahmetle andıklarını söyledi. Anma programı, Büyükşehir Belediyesi'nin gelen katılımcılara çorba ikram etmesiyle son buldu.
 DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-01-22 13:57:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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