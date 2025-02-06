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        Van ve Bitlis'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlikler yapıldı

        Van ve Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümünde programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:17
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        Van ve Bitlis'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde etkinlikler yapıldı
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        Van ve Bitlis'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yıl dönümünde programlar düzenlendi.

        Van'da, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce valilik bahçesinde düzenlenen "Afet Farkındalık" etkinliğinde, depreme ilişkin fotoğraflar sergilendi.

        Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatın tanıtıldığı etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde canla başla mücadele ettiklerini belirten Ulutaş, "O günün ilk dakikalarından itibaren bölgedeki durumu değerlendirdik ve ilk ekiplerimizi Malatya'ya sevk ettik. Dokuz gün boyunca Malatya'da 298 enkazda arama kurtarma faaliyetleri yürüttük. Ardından Hatay'a geçtik ve orada yaklaşık 45 gün süren çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

        "Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük." diyen Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Van, 2011'de büyük bir deprem yaşadı. Bu bölge, afetlere karşı farkındalığı yüksek bir yer. Bu etkinlikte, sadece AFAD değil arama kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları da yer alıyor. Vatandaşlarımıza afet farkındalığı konusunda bilgiler verdik. Afet gönüllüsü kazanmak için afet masası kurduk. Bir vatandaşımıza bile afet farkındalığı katabilirsek, bugün burada olmanın önemi ortaya çıkacak."

        Etkinliğe, Vali Ozan Balcı, kurum amirleri ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

        Bitlis'te de depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenledi.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından Başhan Camisi'nde düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler okundu.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve polisler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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