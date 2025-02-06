Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bitlis Valiliğini ziyaret etti

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Karakaya ile makamında bir süre görüştü.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, valiliği ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile bir araya geldi

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