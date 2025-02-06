Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Bitlis Valiliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile bir araya geldi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile bir araya geldi
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, valiliği ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yılmaz, Vali Karakaya ile makamında bir süre görüştü.
Ziyarette Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya hazır bulundu.
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