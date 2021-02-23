HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekilin sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. Başsavcılık, yaptığı İncelemenin ardından soruşturma başlatarak 5 milletvekilinin dosyalarını Ankara'ya gönderdi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak tarihinde düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. İncelemenin andından HDP'li 5 milletvekili hakkında 'Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından soruşturma dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.
DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-02-23 18:06:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.