HDP'li 5 milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 5 milletvekilin sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. Başsavcılık, yaptığı İncelemenin ardından soruşturma başlatarak 5 milletvekilinin dosyalarını Ankara'ya gönderdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Van DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak tarihinde düzenlenen basın açıklamasındaki konuşması ile Van milletvekilleri Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı. İncelemenin andından HDP'li 5 milletvekili hakkında 'Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından soruşturma dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-02-23 18:06:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.