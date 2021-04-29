Başsavcı Dönmez’den hayırseverlere plaket

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, maddi durumu iyi olmayan yükümlülere destek veren hayırseverlere plaket verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibinde olan ve maddi durumu iyi olmayan yükümlülerin taleplerinin değerlendirildiği 2021 yılının ilk toplantısı, Van Adalet Sarayı konferans salonunda yapılmış olup, toplantıda maddi durumu iyi olmayan yükümlülere yardımseverlerden temin edilen gıda kolileri, et, tavuk ve yumurta koli fişleri dağıtılmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yardımların dağıtımında katkıları bulunan VATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren, Kızılay Van Şube Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu, iş adamı Selim Kaya, Goldvan Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Avcı ve Roka Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı’ya teşekkür ederek, günün anısına kendilerine plaket takdim etti.

Plaket töreninde konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, maddi durumu iyi olmayan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından tespit edilen yükümlülere Ramazan ayında yapılan yardımın anlamlı olduğunu, buna katkıları bulunan kurum yöneticilerine ve iş adamlarına teşekkür etti.

Katılımcılar da, bundan sonra yapılacak yardım kampanyalarına ellerinden gelen desteği bulunacaklarını ifade ettiler.

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