İran sınırında 2 ceset bulundu

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Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Sarıçimen Mahallesi kırsalında meydana geldi. İhbarın yapılması üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen erkek cesetleri Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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