Vali Bilmez, Sıhke Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesi Yukarı Güneyce Mahalle yolunda yapılan asfalt ile Sıhke Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi kentte başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Güneyce Mahalle yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile çalışma yapılan yolu inceledi. Vali Bilmez, ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra Sıhke Caddesi’nde başlatılan ‘Prestij Cadde’ çalışmalarını takip etti. Çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Vali Bilmez, bir süre alanda gezerek çalışmaları kontrol etti.

Esnafın çay ikramını da geri çevirmeyen Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra buradan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.