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PKK terör örgütünün katlettiği 24 Sündüs şehidi mezarları başında anıldı

İHA

PKK terör örgütünün katlettiği 24 Sündüs şehidi mezarları başında anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 14'ü çocuk 24 kişi, kabirleri başında anıldı.
Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin kurşuna dizerek öldürdüğü 14'ü çocuk 24 kişinin aileleri ile yakınları, 28 yıl sonra katliamın yaşandığı bölgede terör örgütünü lanetledi. Şehitleri anma programında bir konuşma yapan Çatak Kaymakamı ve Bahçesaray Kaymakam Vekili Mehmet Erdem Akbulut, PKK terör örgütünün eli kanlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akbulut, “Buradaki resimde ismi geçenler; kardeşlerimiz, annelerimiz, ağabeyimiz. Bu resme bakınca başka bir şey daha görüyorum. Dünyada en kanlı terör örgütünün resmini görüyorum. Hepimiz görüyoruz 7 ve 2 yaşında çocuklarımız var. Bir örgüt düşünün ki bu kadar aşağılık, bu kadar kahpe olabilir. Normal bir psikolojiye sahip bir insan, bir yapı bunu yapabilir mi? Allah bunlara bu tür katliamları bir daha nasip etmesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize, hayatta kalanlara afiyetler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

“Rabbim her iki cihanda da ateşlerini bol etsin”
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise Sündüs katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatarak, acılarının hala taze olduğunu ifade etti. Sabırlı, “PKK terör örgütünün yaptığı bu katliam ve kıyım ilk günkü gibi canlı, bu ateş 28 yıldır canımızı yakıyor. 18 Temmuz 1993 Pazar günü saat 20.00 sıralarında yaşanan bu kanlı olay, Sündüs Yaylası’na gelen 8 kişilik bir grup ve grubun başında sarı sakallı, mavi gözlü, cani ve insanlıktan nasibini almamış biri yer almış. Yayladaki kadın ve çocukları 12 metrelik çadıra toplayıp hepsini kurşuna dizip, erkek ve tek yetişkin olan Ahmet Bey yaralı, geri kalan 14 çocuk ve 10 kadın olmak üzere 24 kadın ve çocuğu vahşice katlettiler. Kader ve ölüm saatleri aynı olan 14 çocuk masum ve savunmasızdı. Silahsız sivilleri katleden PKK terör örgütünü, yaptıran ve planlayan hainleri şiddet ve nefretle kınıyorum. Rabbim her iki cihanda da ateşlerini bol etsin” diye konuştu.

“24 mazlum insanımıza bölücü propaganda yaparak şehit ettiler”
Sündüs Yaylası'ndaki katliamda annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybeden Sabahattin Samsa, 18 Temmuz 1993 tarihinde saat 20.00 sıralarında yaşanan vahim ve kanlı katliamı kınadıklarını söyledi. Samsa, “Bahçesaray ilçesi Sündüs Yaylası mıntıkasına gelen silahlı terör örgütü, grubun başı bilinen vahşi sarı sakallı ve mavi gözlü cani, insanlıktan nasibini almamış vatan hainleri 14'ü çocuk ve 10’u kadından oluşan 24 mazlum insanımıza bölücü propaganda yaparak şehit etmişler” ifadelerini kullandı.

“Biri iki defa su istedi, su içmeden sustu”
PKK terör örgütünün 24 cana acımadan kıydığını anımsatan Samsa, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Elleri kanlı teröristler, aynı anda tetikleri çektiler. Her şey tükenmişti. Korku yoktu, öfke yoktu. Silah seslerine karışan derin bir uğultu duyuldu. Çocukların narin hıçkırıkları karıştı geceye. Soykırım gibi katliamdı ve delil bırakmamak için tekrar şarjörler değişti, tekrar tetikler çekildi. Tekrar aynı uğultu, aynı hıçkırık yankılandı geceye. Yaralı kurtulan Ahmet Sevgili şahit oldu kanlı geceye. Hain katiller geri çekilirken çadırdakilerin çoğu henüz yaşıyordu. Bir kız çocuğunun ‘Annem annem’ dediği duyuldu. Can çekişen hırıltıyla çırpınan birkaçının el ve ayak sesleri, biri iki defa su istedi ve su içmeden sustu. Yedi yaşındaki Azat Sabırlı, sanki mermi isabet etmemiş gibi çadırdan dışarı çıktı. Yaralıydı, ağlamadı. Annesi, ablası, kardeşi ve dayısı çadırdaydı. Seslenecek oldu vazgeçti, korkudan öte bir şey hissetti. Çadırın içine geri döndü yine ağlamadı. Barut ve kan kokusu yüreğini yakmıştı o anda. O kadar ölmeyi istedi, Allah bile onu kıramadı. O da şehit kardeşleriyle cennete uçtu.”

“Terör ve terör örgütlerine fırsat vermeyelim”
Bölücü terör örgütüne karşı birlik ve beraberlik mesajı veren Samsa, “Gecenin geç vakitlerinde tüm sesler kesildi, Sündüs’tekiler uymuştu. Bir daha uyanmamak üzere gün ağırdı. Cesetlerin yanı başında çadırda tek erkek olan Ahmet Sevgili yaralı olarak uyandı, sağ baldırından yaralanmıştı. Buna rağmen ata binerek ilçe merkezine haber verdi. Halk akın etti, ağıt sesleriyle cesetler battaniyelere sarılarak atların sırtında üç saat patika yolda kanları akarak taşınıp bu şehitlikte defin edildi. Bizler bu acıyı gördük. Rabbim bir daha yaşatmasın. O gündür bugündür bu simsiyah tabloya bir anlam veremedik. Ey şehit bebekler, sizleri asla unutmadık. Sabır ve metanetle yüce adaletin hesap gününü bekliyoruz. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Aziz şehitler sizleri rahmetle anıyoruz. Bu olayda 24 mazlum insan şehit oldu. Bu olayda bir insanlık dramı yaşanmış, bir insanlık suçu işlenmiş. Allah rızası için, el ele verelim ve bu insanlık suçu işleyenlere hesap soralım. Böyle zalim, terör ve terör örgütlerine fırsat vermeyelim. Geleceğimizin huzurlu bir yaşamı için geçmişimize ve şehitlerimize sahip çıkalım. Bizim gördüğümüz acıları gelecek nesil görmesin diye hep birlikte güzel bir yaşam niyaz edelim Allah’tan" şeklinde konuştu.
İlçede yapılan anma programına Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Van, Siirt ve Elazığ başkanlıkları, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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