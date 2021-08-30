Başkan Akman’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bu milletin 30 Ağustos Zaferi’yle tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Bayram dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 30 Ağustos Zaferi’nin Anadolu insanının, genciyaşlısı, kadınıerkeği ile topyekun verdiği onurlu bir mücadelenin eseri olduğunu söyledi. Her zaman olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ecdadın emaneti olan ‘Cumhuriyeti’ muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalıştığını dile getiren Başkan Akman, AK Parti iktidarının belirlenmiş olan hedefe doğru kararlılıkla ilerlediklerini anlattı. Başkan Akman, “Bu millet kazandığı büyük zafer ile tüm dünyaya; vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda canını seve seve feda edebileceğini ve asla esaret altına girmeyeceğini göstermiştir” dedi

Birlik, beraberlik ve azimle elde edilen bu zaferin, ülkenin geleceğe dair umutlarının yeşermesine neden olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Milletimiz, o yokluk ve yoksulluk döneminde eşine dünyada rastlanılmayan bir mücadele ile hiçbir ülkenin esareti altında yaşamayacağını göstermiştir. 30 Ağustos Zaferi; bir toplumun küllerinden doğmasını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda esaret altındaki birçok ulusa da örnek olmuştur” ifadelerini kullandı.

Bu milletin tarih yolculuğumuzdaki şeref halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ile birlikte vatan topraklarının işgalden kurtulduğunu ve milletin önüne yepyeni ufukların açıldığının altını çizen Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.

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