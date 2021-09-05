Akdamar Kilisesi'nde 9'uncu ayin (2)



'HASTALIKLARA ŞİFA İÇİN DUA ETTİK'

Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ayin sona erdi. Ayini yönetip ardından ardından açıklamada bulunan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, "Bu ayinlerin sevgi adası olan Akdamar Adası'ndan bütün dünyaya sevgi mesajları göndermesini diliyoruz. Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarında bu sevginin zuhur etmesini beklemek doğru değil. Bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bizim bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var tabii ki. Ülkemizin dünyanın sağlık şartlarından bu burukluğun mutluluğa dönüşmesi için biz tekrar bütün hastalıklara şifa olması için de dua ettik" dedi.

Ayini izleyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise pandemi koşulları nedeniyle ayinin kısıtlı olarak yapıldığı belirterek, vatandaşlara aşı almaları konusunda uyarıda bulundu. Vali Bilmez, "Bu sene 9'uncusu icra edildi. Pandemi koşullarından dolayı kısıtlı olarak yapıldı. Ama huzur, güven içinde ayinimiz icra edildi. Ben bu ayinde görev alan ayinin huzur içerisinde icra edilmesi için görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım bir daha ki seneye pandemiden arınmış bir ortamda daha kalabalık grupların katıldığı, daha fazla etkinliklerin düzenlendiği bir ayinde buluşmak dileğiyle. Bu vesileyle bütün herkesi aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-09-05 14:24:32



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