Köy okulunda okuyan çocuklar için kolları sıvadılar Çocuklar gülsün diye sınır tanımadılar

Van’da okulların açılmasıyla birlikte Türkiyeİran sınırında ikamet eden köy çocuklarının kırtasiye ihtiyacı karşılandı.

Van merkeze 85 kilometre uzaklıkla bulunan Özalp ilçesine bağlı Hacıali Mahallesi'nde okuyan çocukların tüm kırtasiye ihtiyacı karşılandı. Hayırseverlerin desteğiyle iç ve dış boyası yapılarak araç gereç ihtiyaçları karşılanan Haciali İlkokulu ve Okulunda eğitimin başlamasıyla öğrencilerin kırtasiye ihtiyacı da karşılandı. Hayırseverlerin desteğiyle öğrencilere hediye ve destekleri ulaştıran İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) başta okulun iç ve dış boyasını tamamlayarak öğrencilere daha refah bir ortam hazırladı. Okulların açılmasıyla birlikte köye giden İyilikder ekibi öğrencilere kek, meyve suyu, balon ile içinde okul çantasından kalemine, resim defterinden kalem tıraş ve silgisine kadar eksiksiz hediye verdi.

İHA muhabirine konuşan İyilikder Van İl temsilcisi Salih Toprak, “Bugün Van’dan 85 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırına yakın Özalp ilçelimizin bir köyündeyiz. Buraya geliş sebebimiz okulumuzun daha önce boya ve badana işlerini yaptık, eğitimöğretime hazır hale getirdik. İç ve dış boyası dökülmüştü, kapalı kaldığı zaman içinde baya yıpranmıştı onun tamiratını yaptık. Okullar bugün açılınca öğrencilerimize hediyeler getirdik, çanta ve kırtasiye malzemesi, anaokulu için gerekli olan araç gereçleri getirdik. Allah yardım eden tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Çocuklara dağıttığımız hediye paketi içinde okul çantası, kalem, defter, boya kalemleri ve resim defteri yani okul için gerekli tüm malzemeleri getirdik. Bundan sonra ki hedefimiz elimizden geldiğinde tüm okullarımıza, tüm çocuklarımızın kalbine dokunmak, çocuklar bizim geleceğimizdir, onların eğitimi bizim için önemlidir” dedi.

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