Van, ikinci doz aşıda kırmızı iller arasında Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Vaka sayılarımız azalıyor, aşılarımızı tamamlayalım” “Elimizdeki tek silah aşıdır”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kenti mavi kategoriden kırımızı kategoriye gerileten korona virüs ikinci doz aşısı için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Elimizdeki tek silah aşıdır” dedi.

Korona virüs birinci doz aşısında yüzde 75’lik oranı yakalayarak mavi kategoride bulunan Van, ikinci doz aşıda yüzde 54,3 ile kırmızı kategoriye geriledi. Kentteki vaka sayılarının geçtiğimiz aylara göre büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Vali Bilmez, mavi kategoriyi tekrar yakalayabilmek için vatandaşların ikinci doz aşısını bir an önce yapması gerektiğini söyledi.



“Mutlaka aşılarımızı tamamlayalım”

Van’da yüz yüze eğitimin başlamasıyla bin 500 okulda sadece 7 sınıfta vaka tespit edildiğini söyleyen Vali Bilmez, “Pandemiyle ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımız birebir süreci takip ediyor. Birinci doz aşıda mavi olduk ama ikinci doz aşıda yüzde 50’lerdeyiz. Bunu da en kısa zamanda mavi yapmak için çabalıyoruz. Vaka sayılarımızda ciddi bir düşüş var. Şu an tüm okullarımız açıldı. Bin 500 civarında okumuz var, sadece 7 sınıfımızda vaka tespit edildi. Her geçen gün vaka sayılarımız azalıyor. Vatandaşlarımızın hassasiyeti için kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci doz aşısını olmayan vatandaşlarımız mutlaka aşılarını seyyar gezen ekiplerde, aşı stantlarında, aile hekimlerinde ve hastanelerde olabilirler. Mutlaka aşılarımızı tamamlayalım, aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşı olmalarını öneriyoruz” dedi.



“Hastanede yatan hasta sayımız da oldukça düştü”

Vaka sayısı bakımından Van’ın en iyi iller arasında yer aldığını ifade eden Bilmez, “Bizim bundan sonraki süreçte eğitimimiz aksamaya uğramayacak, esnafımız da bir daha kısıtlamalarla mağdur olmayacak. Van halkı genel anlamda tedbirlere riayet etmekte ama elimizdeki tek silahımız da aşıdır. Aşı konusunda vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya, emek veren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün yetkililerimize teşekkür ediyorum. Vaka sayısı bakımından iyi illerden biriyiz. Önümüzdeki sürçte vaka sayılarımız daha çok azalacak. Hastanede yatan hasta sayımız da oldukça düştü. Şu an toplam pozitif vaka sayımız bin 500 civarında ama geçtiğimiz aylarda 8 binlere kadar çıktık. Hastanede yatan hasta sayımız da iki yüzün altına indi. Genel durumumuz iyi, eğitim de umduğumuz gibi gidiyor. Herhangi bir aksama ve bir sıkıntı yok. Öğretmen ve öğrencilerimizde öyle korktuğumuz bir vaka durumumuz yok, eğitimimiz devam ediyor” diye konuştu.

