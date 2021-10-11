Van’da 23 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Van’da polis ekiplerince düzenlenen 10 ayrı operasyonda 23 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4 10 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 23 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araçların sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 175 bin 805 TL idari para cezası uygulanmış ve 3 araca da el konulmuştur” denildi.

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