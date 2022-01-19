Türkiye’nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39’u gösterdi

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Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının eksi 39 dereceye düşmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van’ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde termometreler eksi 39 dereceyi gösterdi. Çaldıran’da hayat adeta durma noktasına geldi. Geçtiğimiz günlerde eksi 41 dereceyi gören ilçede en son 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 ile rekor derece kaydedilmişti.

Çaldıran ilçesinde gece termometrelerin eksi 39,2 dereceyi göstermesiyle çatılarda uzun buz sarkıtları da oluştu.

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