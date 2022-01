PAK ve Özel Harekat ekipleri doğal afetlere hazırlanıyor

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerle Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Özel Harekat ekipleri muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor.

Vatandaşın güvenliği için gece gündüz çalışan polis ekipleri, çığ ve sel felaketlerine karşı can ve mal kaybının yaşanmaması adına eğitim alıyor. AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde eğitim almaya başlayan PAK ve Özel Harekat ekipleri, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı olarak doğal afetlerde de vatandaşları koruyacak ve hayat kurtaracak.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili konuşan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, yaptıkları çalışmalarla çeşitli kurumların personellerine çığla ilgili mümkün olduğu kadar bilgi vermeye gayret ettiklerini belirterek, “Şu an sınır karakollarımızda bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Güvenlik korucularından oluşturduğumuz ekiplerle yerinde hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla ekipler oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim alan arkadaşlarımız farklı illerden geldiler. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. En azından sahaya çıktığımız zaman ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıyayız, bunu da yapacağımız uygulama ve tatbikatlarla görmüş olacağız” dedi.



“Çığın nasıl büyük bir felaket olduğunu öğrendik”

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise verilen eğitimin önemine değinerek, “Burada üç ekip var. Biri Özel Harekât, biri PAK ve bir diğeri de Erzurum’dan gelen ekibimiz. Ali İhsan Beyle tanışmamız çok kötü bir güne denk geldi. Derecikte iki askerimizin şehit olduğu bir çığ felaketinde tanıştık. Biri bana 20 santimetre çığın koca bir dozeri 500 metre ileri götüreceğini söylese inanmazdım, gidip orada iki şehidimizin naaşını aldığımızda bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu öğrendik” diye konuştu.



“Eğitimi tüm personellerimize aldıracağız”

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinin yaşanabilecek en kötü felaketlerden biri olduğunu söyleyen Aydın, “Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde 42 vatandaşımız, askerimiz, korucumuz şehit oldu. Bunun büyük bir kısmı da kurtarmaya giden gönüllü insanlardı. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Bize kalan bir şey var, biz burada yaşıyoruz, burada yaşamaktan da onur duyuyoruz ve ben burada görev almaktan onur duyuyorum. Burada yaşamanın bir bedeli varsa, bu bedeli ödemeye hazırız ama bu bedel çığda eğitimle aşacağımız bir durumsa, biz buna da her zaman hazırız, gerek kendi adıma, gerekse de teşkilatım adına. Özel Harekâtta görev alan arkadaşlarımız kırsalda görev yapıyor. Kırsal faaliyetleri çok fazla oluyor, bu nedenle 3 periyot halinde bu eğitimi aldırabileceğimiz kadar tüm personellerimize aldıracağız” ifadelerini kullandı.



“Eğitimler bizim için çok önemli”

Özel Harekat ve PAK ekipleriyle doğa felaketlerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü olarak bundan sonra ki süreçte hazır olacaklarını dile getiren Aydın, “Bahçesaray’a giderken çığda şehit olan vatandaşlarımız için yapılan anıtı görüyorum, içimiz bir buruk oluyor. Bu sebepten dolayı eğitimler bizim için çok önemli. Hem Özel Harekât boyutunda hem de PAK boyutunda. Özel Harekât boyutunda kardeşlerim 20 günde bir araziye çıkıyorlar, arazide bunun eğitimini alarak çıkmak var, bir de hiçbir eğitim aldırmadan göndermek var. Bu vicdani bir sorumluluk. PAK teşkilatımızın bir eksiğiydi. Allah devletimize zeval vermesin. Doğu bölgesinde bizde ve Erzurum’da kuruldu. Şu an 33 personelimiz Ankara’da eğitimlerini aldılar. Eksik kalan eğitimlerimizi burada tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

