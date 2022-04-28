Van’da Bakan Soylu'nun güvenlik korucularına müjdesi sevinçle karşılandı Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman; “Güvenlik korucuları Hamidiye Alayları’ndan bu yana ilk kez böylesi bir sistemle karşılaştı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir iftar programında güvenlik korucuların uzman çavuşluğa geçişi müjdesi Van’daki güvenlik korucuları tarafından sevinçle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Bingöl’de Güvenlik Korucuları İftar Programına katıldı. İftar programında güvenlik korucularına müjde veren Bakan Soylu, 5 bin güvenlik korucusunun bir yıl içinde uzman çavuşluğa geçeceği müjdesini verdi. Bakan Soylu'nun müjdesi ise Van’daki güvenlik korucuları tarafından sevinçle karşılandı.



“Güvenlik korucularımız uzman çavuş olabiliyor”

Bakan Soylu’nun müjdesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, bundan 3 ay önce Ankara ziyaretlerinde Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı ile bir görüşme yaptıklarını hatırlattı. Yapılan görüşmede güvenlik korucularının taleplerini ilettiklerini ifade eden Başkan Kahraman, “İçişleri Bakanımız talebimize karşı güvenlik korucusu geçişlerinin 27 yaştan, 32 yaşına çıkarıldığını yine dünkü iftar programında müjdesini verdi. Güvenlik korucuları Hamidiye Alayları’ndan bu yana böylesi bir sistemle karşılaştı. Güvenlik korucularımız bu vesileyle uzman çavuş olabiliyor. Uzman çavuş olduktan ve eğitimlerini tamamladıktan sonra, sınavlarda da başarılı olunca subay olabiliyor. Bu müjde güvenlik korucusu camiasını mutlu etti” dedi.



“Memleketimiz için bir avantaj oldu”

Türkiye genelinde güvenlik korucularının uzmanlığa geçişi için büyük bir talebin olduğunu dile getiren Kahraman, “Bu müjde ile koruculuk kadrosu başvurularını artıracaktır. Çünkü güvenlik koruculuğundan uzman çavuşluğa geçiş daha rahat oldu. Bu da memleketimiz için bir avantaj oldu. Ben bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımız ve Jandarma Genel Komutanımıza tüm güvenlik korucularımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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