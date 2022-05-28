Urartu dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken yakalandı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)DİYARBAKIR'dan tarihi eser satmak üzere Van'a gelen V.O., yolda önlem alan jandar ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Urartu dönemine ait 2 insan ve 1 hayvan figürlü toplam 3 ikon heykel ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.O. isimli kişinin tarihi eserleri satmak üzere Van'a getireceği bilgisine ulaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekibi, V.O.'yu Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde yaya olarak beklediği sırada yakaladı. V.O.'nun yapılan üst aramasında Urartu dönemine ait olduğu belirlenen 2 insan ve 1 hayvan figürlü 3 ikon heykel ele geçirildi. Tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, ikonların eski dönemlerde tapınmak için kullanıldığı öğrenildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan V.O. hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-05-28 20:07:12



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