İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele
Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürüten ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor
Giriş: 06.03.2026 - 10:49 Güncelleme:
1
Van'ın Başkale ilçesinde yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
2
DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi'nde, askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor.
3
İş makineleriyle, bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor.
4
Yetkililer, kardan kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söylüyor.
5
6