        Haberler Gündem Güncel İran sınır hattında 4 metrelik karla mücadele | Son dakika haberleri

        İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele

        Van'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürüten ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:49
        Van'ın Başkale ilçesinde yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi'nde, askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor.

        İş makineleriyle, bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor.

        Yetkililer, kardan kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söylüyor.

