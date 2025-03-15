Van ve Hakkari'de ay halesi!
Van'da ve Hakkari'de gece saatlerinde ayın etrafında hale olarak bilinen halka oluştu. Havanın açık olmasından dolayı hale, çıplak gözle gözlemlendi
Van'ın Edremit ilçesinde ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayın etrafında nadir görülen hale oluştu. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.
(Van)
Doğa olayı hakkında İHA'ya konuşan konuşan fizik öğretmeni Ersin Tek, "Bu olay, genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkan ve güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen optik bir fenomendir.
(Van)
Ayın çevresinde oluşan yarı çaplı çember hale olarak adlandırılır. Bu halka, ay halesi veya ay aylası olarak da bilinir" dedi.
(Hakkari)
Görseller AA ve İHA'dan servis edilmiştir.
(Hakkari)
(Hakkari)
(Van)