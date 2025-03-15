Van ve Hakkari'de ay halesi!

Doğa olayı hakkında İHA'ya konuşan konuşan fizik öğretmeni Ersin Tek, "Bu olay, genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkan ve güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen optik bir fenomendir.

(Van)