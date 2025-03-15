Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Van ve Hakkari'de ay halesi!

        Van ve Hakkari'de ay halesi!

        Van'da ve Hakkari'de gece saatlerinde ayın etrafında hale olarak bilinen halka oluştu. Havanın açık olmasından dolayı hale, çıplak gözle gözlemlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Van'ın Edremit ilçesinde ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ayın etrafında nadir görülen hale oluştu. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı.

        (Van)

        2

        Doğa olayı hakkında İHA'ya konuşan konuşan fizik öğretmeni Ersin Tek, "Bu olay, genellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde ortaya çıkan ve güneş veya ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen optik bir fenomendir.

        (Van)

        3

        Ayın çevresinde oluşan yarı çaplı çember hale olarak adlandırılır. Bu halka, ay halesi veya ay aylası olarak da bilinir" dedi.

        (Hakkari)

        4

        Görseller AA ve İHA'dan servis edilmiştir.

        (Hakkari)

        5

        (Hakkari)

        6

        (Van)

        7

        (Van)

        8

        (Van)

        9

        (Van)

        #ay halesi
        #van
        #Hakkari
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Sobalı okulda ısınan küçük kız yandı!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü
        Friedrich Merz: Almanya geri döndü