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        Haberler Spor Futbol Vanspor FK otobüsüne saldırı: Elazığ Valiliği'nden açıklama! - Futbol Haberleri

        Vanspor FK otobüsüne saldırı: Elazığ Valiliği'nden açıklama!

        Elazığ'da Artı Değer Vanspor FK yöneticileri ve futbolcularını taşıyan otobüse taşlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayların ardından Elazığ Valiliği açıklama yaparken yaşananlar sosyal medyada da gündem yarattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:00
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        Vanspor FK otobüsüne saldırı!
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        TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK, Elazığ Atatürk Stadyumunda karşılaştı.

        Karşılaşmasının ardından Artı Değer Vanspor FK'nin futbolcuları ve yöneticilerini taşıyan otobüse, Elazığ-Bingöl kara yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

        Saldırıda otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        MAÇTAKİ KARARLAR TARTIŞMA YARATTI

        Türkiye Futbol Federasyonu, Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Futbol Kulübü mücadelesine bir gün kala maçın hakemini değiştirdi. TFF'nin bu kararı mücadele öncesi tartışmalara neden olurken maça da hakem kararları damga vurdu.

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        Maçın son dakikasında yaşanan penaltı posizyonu taraftarlar arasında tartışma yarattı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Elazığ Valiliğince, yapılan açıklamada, Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor FK müsabakası nedeniyle alınması gerekli güvenlik önlemlerinin Valilikçe alınıp uygulandığı belirtildi.

        "Ancak, alınan bütün önlemlere rağmen saha içinde ve saha dışında sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan olaylar federasyon temsilcileri ve güvenlik güçlerimizce gerekli tespit tutanaklarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca misafir takım kafilesini taşıyan araç güvenlik tedbirleri altında seyir halindeyken şehir merkezi dışında taşlı saldırıya uğramıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının tespit edildiği ve sorumlular hakkında ivedilikle yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Spor, dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu üzerine kuruludur. Saha içindeki rekabet ve sonuçlar sahada kalmalı ve asla şiddete dönüşmemelidir. Tahrik ve saldırı hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez. Spor sahalarında ve dışında gerçekleşen hiçbir şiddet olayına fırsat verilmeyecek, toplumsal düzenin, birlik ve beraberliğin zedelenmesine yönelik davranışlara müsamaha gösterilmeyecektir. Spor kültürümüze, kulüplerimize ve şehirlerimize zarar veren bu tür olaylara karşı, sporun birleştirici gücüne inanan ve fair-play anlayışını benimseyen herkesin duyarlı olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyle birlikte Van Büyükşehir Belediyespor sporcu ve teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporun centilmenlik ruhuna yakışmayan bu tür davranışlara karşı taviz verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, tüm taraftarlarımızı sağduyuya davet ediyoruz."

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