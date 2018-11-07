Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe için beterin de beteri bir durum ortaya çıkabilirdi! Takvim'de yer alan habere göre bu sezon Süper Lig’de yürürlüğe giren VAR sisteminin Fenerbahçe’yi daha kötü bir durumdan kurtardığı ortaya çıktı.

Eski hakem Deniz Çoban'ın yaptığı araştırma neticesinde VAR sisteminin devreye girmesiyle hakemlerin değişen kararları puan durumuna etkisi hesap edildi. Hesaplama sonucunda eğer eski sistem olsaydı Fenerbahçe’nin 3 puan daha az alacağı ortaya çıktı. Bu durumda Fenerbahçe 18 takımlı Süper Lig’de son sırada yer alacaktı.

VAR sisteminde en çok puan kaybına uğrayan takım ise Bursaspor oldu. Yeşil-Beyazlı ekibin VAR incelemesi sonucu değişen hakem kararları sonrasında 5 puan daha az topladığı ortaya çıktı. Bursaspor’un birçok golü VAR incelemesi sonrası iptal edilmişti.

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