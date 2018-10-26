

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk denetim raporunun TBMM’deki görüşmesi krizle başladı. Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu ile Neşe Karanfil'in haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan görüşmenin basına kapalı olması ve tutanak tutulmaması tartışmalara neden olurken, muhalefetin itirazları sonrasında görüşmelerin başka bir tarihte yapılması benimsendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapora göre, Varlık Fonu, 2017 yılında konuyla ilgili mutabakat sağlanamadığı için herhangi bir faaliyette bulunmamış.



Bir Başbakanlık başmüfettişi, iki de hazine kontrolörü imzasını taşıyan Varlık Fonu inceleme raporunda, Savunma Sanayi’nden geçici süreyle kaynak alınmasına ilişkin gelişmeler de yer aldı. 31 Ocak 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’ndan 3 milyar TL tutarındaki kaynağın, en geç 3 ay içerisinde geri ödenmek kaydıyla, Varlık Fonu’na aktarılmasının kararlaştırıldığı vurgulanan raporda, bu kapsamda 1 milyar TL’nin de aktarıldığı kaydedildi. 3 ayın sonunda Savunma Sanayi’ye faiz ile birlikte 1 milyar 20 milyon 739 bin 68 TL transfer edildiği ancak tahakkuk eden faiz gelirinin ödenen faiz gelirinden fazla olduğunun anlaşılması üzerine, Varlık Fonu yönetiminin de 11 milyon 483 bin TL tutarındaki ek faizi Müsteşarlığı’na aktardığı yer aldı.



4 UÇAK SATMIŞ



Varlık Fonu’nun sınırlı faaliyetleri içinde uçak satımı da yer aldı. Buna göre, Bakanlar Kurulu kararıyla, 3 tanesi Başbakanlığa, bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı’na ait toplam da 4 hava aracının Varlık Fonu’na devredilmesine 5 Temmuz 2017’de karar verildi. Varlık Fonu yönetimi de, bu hava araçlarının 4.6 milyon dolar artı KDV bedeliyle, Türk Havayolları Teknik AŞ’ye sattı. Tutar da, Varlık Fonu’nun hesaplarına aktarıldı. Rapora göre, Türkiye Varlık Fonu’nun portföyü 5 stratejik sektörde, 14 şirket 46 değerli taşınmaz ve 2 tane oyun lisansını kapsıyor. Portföyündeki stratejik sektörler ise, bankacılık ve finans, telekom, medya ve teknoloji, ulaştırma, lojistik ve altyapı, enerji ve madencilik, tarım, gıda ve gelişmekte olan sektörlerden oluşuyor.



MCKİNSEY’LE BİLGİ PAYLAŞIN



Meclis'e sunulan raporlar içinde, 1 Şubat 2017 tarihli Varlık Fonu Genel Müdürü Mehmet Bostan’ın bir yazısı da yer aldı. Yazıda, Varlık Fonu ile çalışan KPMG Firması’na hitaben, “Mali denetim ve ilgili çalışmalara ilişkin elde edilen her türlü veri ve değerleme sonuçlarını içeren raporlarınızı McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yetkili proje takımı ile paylaşılmasına izin verir ve paylaşılmasını rica ederim” deniliyor.

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