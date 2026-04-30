Vasip Şahin TİHEK Başkanlığına atandı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına getirildi. Şahin'in yerine Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 00:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına Vasip Şahin getirildi.
