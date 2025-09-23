Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Vaspurakan nerede, hangi ülkede? Vaspurakan nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Vaspurakan nerede, hangi ülkede? Vaspurakan nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Tarihte önemli bir Ermeni krallığı ve kültürel merkez olarak bilinen Vaspurakan, günümüzde önemli tarihi bir bölgedir. Bu anlamda birçok kişi için merak konusu olur. Peki Vaspurakan nerede, hangi ülkede yer alıyor? İşte Vaspurakan hakkında bilinmesi gerekenler…

        Giriş: 23.09.2025 - 15:56 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:56
        Vaspurakan nerede, hangi ülkede?
        Orta Çağ’da Ermeni Bagratuni Hanedanı’na bağlı önemli bir krallık olarak tarihe geçen Vaspurakan, günümüzde Türkiye sınırları içerisinde yer alır. Van Gölü ve çevresini kapsayan bu bölge, son derece önemli bir konuma sahiptir. Zaten jeopolitik konumu ve kültürel mirası sayesinde günümüzde bile önemli görülmeye devam eder.

        Vaspurakan, özellikle Orta Çağ boyunca Ermeni kültürünün, sanatının ve mimarisinin geliştiği bir merkez olarak öne çıkarılmıştır. Vaspurakan bölgesi, tarihi boyunca Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Pers gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bu nedenle önemli bir konumda yer aldığı rahatlıkla söylenebilir.

        VASPURAKAN NEREDE?

        Vaspurakan nerede? Günümüzde Türkiye’nin doğusunda, Van Gölü çevresinde yer alan tarihi bir bölge olan Vaspurakan, eski dönemlerde “Vaspurakan Krallığı” olarak anılıyordu. Söz konusu bölge, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle ticaret yolları üzerinde ve siyasi çekişmelerin merkezinde olmuştur. Van, Bitlis ve çevre illeri kapsayan bu alandan tarihsel olarak “Ermenilerin beşiği” olarak da söz edilir.

        VASPURAKAN HANGİ ÜLKEDE?

        Vaspurakan hangi ülkede? Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bir yerdedir. Eski dönemlerde ise bağımsız bir Ermeni krallığı olarak ortaya çıkmıştır. Vaspurakan Krallığı, daha sonra Bizans İmparatorluğu’na bağlanmıştır. Nihayetinde Selçuklu ile Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Bugün ise Van Gölü’ne yakın olan bir yerde yer alır.

        VASPURAKAN HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Vaspurakan hangi ülkenin şehri? Buranın bulunduğu bölge, günümüzde bir şehir değil tarihi bir bölgeyi kapsar. Orta Çağ’da “Vaspurakan Krallığı” olarak bağımsız bir siyasi yapı olmuştur. Bu dönemde merkezi ise Van Gölü’nün doğusunda yer alan Akdamar Adası ve çevresi kabul edilmiştir. Sonuç olarak Vaspurakan’ın bulunduğu bölge, günümüz anlamıyla bir şehir değil daha çok tarihî bir coğrafi bölge olarak anılır.

        VASPURAKAN NERENİN ŞEHRİ?

        Vaspurakan nerenin şehri? Burası, günümüzde herhangi bir modern şehre karşılık gelmez. Ancak Türkiye’nin Van ili ve çevresindeki bölgeler, eski Vaspurakan topraklarının üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Vaspurakan, günümüz Van ve Bitlis illerinin tarihsel karşılığı olarak görülebilir.

        VASPURAKAN HAKKINDA BİLGİLER

        • Vaspurakan, Türkiye’nin doğusunda, Van Gölü ve çevresinde yer alır.
        • 908 yılında Ermeni hanedanı tarafından kurulan Vaspurakan Krallığı, 1021’de Bizans’a bağlanmıştır.
        • Başkent olarak genellikle Van ve çevresi kabul edilmiştir.
        • Akdamar Adası’ndaki ünlü Surp Haç Kilisesi, zamanında hüküm süren Vaspurakan Krallığı simgelerinden biridir.
        • Vaspurakan, Ermeni kültür ve sanatının Orta Çağ’daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur.
        • El yazmaları, taş işçiliği ve kilise mimarisi ile ün kazanan bir bölgedir.
        • Bizans, Selçuklu, Pers ve Osmanlı gibi imparatorlukların hâkimiyetine girmiştir.
        • Bölge, Van Gölü ve çevresindeki dağlık alanlarla dikkat çeker.
        • Vaspurakan, sahip olduğu önemli konum sayesinde tarih boyunca önemini korumuştur.
        • Vaspurakan’ın geçmişine dair çok sayıda Ermeni kilisesi ve manastırı bulunmuştur. Akdamar Kilisesi, bunların en ünlülerindendir.
        • Vaspurakan, Ermeni Edebiyatı ve tarih yazımında “kültürel bir altın çağ” olarak anılır.
        • Zamanında Büyük Ermenistan Kraliyeti’nin en büyük yönetim merkezi olma niteliğine sahiptir.
        • Ünlü Vaspurakan Kalesi’de burada yer alır.
        • Moğollar ve Osmanlı Devleti tarafından fethedilen bir yerdir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
