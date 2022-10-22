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Haberler Gündem Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provası için kapatıldı! Vatan Caddesi trafiğe ne zaman açılacak, alternatif yollar neler? - Güncel Haberler
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Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provası için kapatıldı

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı kutlamaları öncesi yapılacak provalar için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provası için kapatıldı! Vatan Caddesi trafiğe ne zaman açılacak, alternatif yollar neler? - Güncel Haberler
Vatan Caddesi Cumhuriyet Bayramı provası için kapatıldı
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DHA

İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Caddesi, 29 Ekim'de kutlanacak Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri öncesi yapılacak provalar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

ALTERNATİF YOLLARA YÖNLENDİRİLDİLER

Saat 06.00'da trafik polisleri Vatan Caddesi'ne giden tüm yolları dubalarla kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirdi. Alternatif güzergah olarak, Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi gösterildi.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; Adnan Menderes Bulvarı, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri, 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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