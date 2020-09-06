Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Vatandaşlar Ankara-Niğde Otoyolu'ndan memnun

Önceki gün açılışı yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar, otoyolun zaman ve yakıt tasarrufu açısından avantajlarına dikkati çekerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Ankara-Niğde Otoyolu
AA

Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan vatandaşlar, Haymana gişelerinde değerlendirmede bulundu.

Feyzullah Arzuoğlu, otoyolun, zaman ve yakıt tasarrufu açısından faydalı olduğunu söyledi. Arzuoğlu, "Ben Karabük’ten geliyorum, 2 saat benim için çok önemli. Vatandaş için yolun zaman ve ekonomik açıdan sağladığı fayda çok iyi. Yol olabildiğince geniş ve konforlu, bu sayede trafik kazalarını da en aza indirmiş olacak." ifadelerini kullandı.

'ÇOK KONFORLU'

Ankara-Niğde Otoyolu'nu kullanan Orhan Demirci de memnuniyetini dile getirdi. Demirci, "Eşim Adanalı, ben de sık sık Adana'ya gidiyorum. Özellikle benim için çok rahat oldu. Görünüşe göre dört dörtlük bir yol olmuş, yapandan Allah razı olsun. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf olacak, çok konforlu bir yol." diye konuştu.

Uzun yol şoförü Kadir Yıldız da söz konusu güzergahta yol süresinin kısaldığını ifade ederek, "Bize çok güzel avantajlar sağladı. Daha önce Gölbaşı'nın içinde çok dolaşıyorduk, şimdi transit geçebiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışını yaptığı otoyolda bir süre makam aracını kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DeFacto, yeni markası DeFactoFiT ile spor giyim pazarına giriş yaptı
İŞ-YAŞAMDeFecto yeni markasının ilk mağazasını açtı
11 günlük ralli bitti, 44 milyar dolar gitti
İŞ-YAŞAMMilyarderleri borsa çarptı
Ermaksan, yerli imkanlarla yeni "eklemeli imalat makinesi" üretecek
İŞ-YAŞAMDünyanın ikinci firması olacak
Rekabet Kurumu'ndan kartellere mesaj
İŞ-YAŞAMRekabet Kurumu'ndan kartellere mesaj
TMO kuru üzüm alımlarına başlıyor
İŞ-YAŞAMTMO fiyatları belirledi
İhracata tarım dopingi
İŞ-YAŞAMİhracata tarım dopingi
2 şirkete daha "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü
İŞ-YAŞAM2 şirkete daha "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü
Son dakika! Altın ve gümüşe yeni rakip! Rekora koşuyor
İŞ-YAŞAMAltın ve gümüşe yeni rakip
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim açıklaması
İŞ-YAŞAMErdoğan: Önümüzdeki ilk seçim 2023'te
Turkcell Holding'ten MKK'ya başvuru
İŞ-YAŞAMTurkcell Holding'ten MKK'ya başvuru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X