Vatandaşlık maaşı uygulaması ne zaman başlayacak, kimler alabilecek?
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi detayları netleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin önce pilot bölgelerde ardından 2027 yılında tüm ülkede uygulanacağını açıkladı. Söz konusu pilot bölgelerin, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem illeri olabileceği ifade ediliyor. İşte, vatandaşlık maaşına dair bilinen detaylar
Vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kamuoyundaki yerini aldı. Yeni uygulama ile beraber, hane geliri belli bir tutarın altında olan vatandaşlara maddi destek sağlanacak. Uygulamanın önce pilot bölgelerde başlaması, 2027 yılında ise tüm ülkede uygulanması bekleniyor. Peki, kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Vatandaşlık maaşı hakkında konuşan Yılmaz şunları söyledi:
"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz."
Show TV haberine göre; uygulama Haziran ayında pilot illerde başlıyor.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelir tamamlayıcı aile destek modeliyle bütün sosyal destek sistemini entegre ettiklerini bildirerek, şöyle devam etti:
"Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASINDA HANE GELİRİNE GÖRE ÖDEME YAPILACAK
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yeni uygulamanın 'muhtaçlık kriteri' üzerinden şekilleneceğini ifade ediyor.
Muhtaçlık kriteri; hane içindeki kişi başına net gelir, net asgari ücretin üçte birinden az ise hane halkının muhtaç durumda olmasını anlatan kavramı ifade ediyor.
Kıvanç, bu sistemde herkese eşit miktarda ödeme yapılmayacağını bunun yerine hane gelirinin belli bir orana tamamlanacağını ifade etti.
Vatandaşlık maaşı ile söz konusu kriteri karşılayan ailelere düzenli maddi destek sağlanacak. Show TV haberine göre; söz konusu maaştan, en düşük emekli aylığı alanlar da yararlanabilecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşının başlayacağı pilot iller henüz açıklanmadı.
Kıvanç, uygulamanın Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi deprem bölgelerinde başlayabileceğini ifade etti.