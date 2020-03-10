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Vatikan'dan koronavirüs sebebiyle kalabalık turistlere kısıtlama!

Avrupa'da koronavirüs etkilerinin ciddi olarak görüldüğü İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle kalabalık turist gruplarının San Pietro Meydanı'na alınmayacağı açıklandı. geleneksel Pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapıldı.

Vatikan
HABERTURK.COM

Avrupa'nın en ağır koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olan İtalya'nın sınırları içinde yer alan Vatikan'da kalabalık turist gruplarının alımına kısıtlama getirildi.

Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, San Pietro Meydanı'nın ve Aziz Petrus Bazilikası'nın turist ve kafile ziyaretlerine kapatıldığı duyurulurken, ibadet etmek için gelen bireylerin alınacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle geleneksel Pazar duası ilk kez canlı video bağlantısı ile yapılmıştı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco geleneksel Pazar duası Angelus'u, Vatikan'daki Apostolik Saray'ın kütüphanesinde kaydedilen video ile yönetmişti.

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