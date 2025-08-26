Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli OtoSpor'a konuk oldu Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli konuk oldu. OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

