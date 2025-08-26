Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli konuk oldu. OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 17:33 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:33
        İkinci el araçlar yatırım amaçlı mı alınıyor?
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve ikinci el araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

        HT Spor'dan Gizem Direk ise, Formula 1'deki en son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

        OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

