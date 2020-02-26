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Japon ANA Holdings, Boeing'e liste fiyatı 5 milyar dolar olan 15 adet 787 Dreamliner uçak sipariş etti. ABD'li üreticinin aldığı bu sipariş aynı zamanda yılın ilk siparişi oldu. 737 MAX uçaklarının yere indirilmesinin ardından Boeing bir süredir sipariş almakta zorlanıyordu

Japonya'nın en büyük taşıyıcısı olan şirketten yapılan açıklamaya göre Boeing'e geçilen 15 adet 787 Dreamliner uçağından 11 tanesi 787-10 serisi, 4 tanesi ise daha kısa olan 787-9s şeklinde. 5 adet 787-9s için de opsiyon satın alındı. İlk uçakların teslimatı ise 2022 yılının nisan ayında yapılacak.

Bu sipariş motor tedarikçisi İngiliz Rolls Royce ise kötü haber niteliğinde. Şu ana dek ANA'nın 787 motor tedariğinin tamamını üstlenen şirket yaşanan sorunlar nedeniyle ek incelemeye tabi tutulduğu için yüzlerce sefer iptaline neden olmuştu. ANA bu kez General Electric motorlarıyla uçacak.

Haberler sonrası Londra'dan işlem gören Britanyalı motor üreticisinin hisseleri yüzde 1.8 düştü. Yeni Zelanda Hava Yolları da geçen yıl geçtiği siparişlerde Rolls Royce yerine GE'yi tercih etmişti.

Öte yandan, 5 milyar dolar liste fiyatına sahip 15 uçaklık siparişin 12 tanesi doğrudan tedarik edilirken, kalan 3 tanesi Boeing ile uzun süredir iş yapan Japon Sojitz üzerinden gelecek.

Japon ANA şirketi, 787 programının başlangıç müşterilerinden biri olmasının yanı sıra dünya genelinde bu uçakların en büyük operatörü konumunda. Yeni siparişlerle birlikte filodaki 787 sayısı 98 adede çıkacak, bunlardan 71 tanesi ise hizmet veriyor. Filoda 787-9 ve 787-10 serisinin yanı sıra 787-8 tipi uçaklar da bulunuyor.