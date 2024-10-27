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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ | MasterChef kim elendi, kim gitti? 27 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor!

        MasterChef elenen isim belli oldu! 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazandı. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Gazipaşa çekirdeksiz narı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 27 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 28.10.2024 - 00:18
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        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam etti. Eleme oyununun oynandığı 27 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 27 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        ALPER

        ERİM

        KEREM

        SEMİH

        NİGAR

        EZGİ

        HAKAN

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Hakan oldu.

        4

        25 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.

        5

        MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI NASILDI?

        MAVİ TAKIM

        Muratcan (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Eda

        Şirin

        Kaan

        Akın

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Nigar (Takım Kaptanı)

        Kerem

        Semih

        Ezgi

        Alper

        Beyza

        Erim

        7

        ÖNCEKİ HAFTA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Nevzat olmuştu.

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