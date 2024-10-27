MasterChef elenen isim belli oldu! 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazandı. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Gazipaşa çekirdeksiz narı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 27 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam etti. Eleme oyununun oynandığı 27 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 27 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
ALPER
ERİM
KEREM
SEMİH
NİGAR
EZGİ
HAKAN
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen isim Hakan oldu.
25 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI NASILDI?
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
KIRMIZI TAKIM
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim