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        Haberler Televizyon VEDA! Hata yaptı ve Masterchef'ten elendi! 10 Eylül 2023 MasterChef kim elendi, yarışmadan kim gitti? Masterchef kim elendi?

        MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu! 10 Eylül 2023 MasterChef All Star kim elendi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışma programında eleme heyecanı yaşandı. 10 Eylül Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde eleme potasına giren 7 yarışmacı, Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tolga, Tanya ve Esra yarışmacılarından biri programa veda etti. İşte 10 Eylül 2023 MasterChef elenen isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 19:05 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:05
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        MasterChef elenen isim 10 Eylül Pazar günü araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde elenen yarışmacı belli olacak. MasterChef Türkiye 10 Eylül konsepti kuzu böbreği ve taze kişniş olarak belirlendi. MasterChef'te eleme potasına giren Ayaz, Suna, Hasan, Sefa, Tanya, Tolga ve Esra'dan biri elendi. İşte 10 Eylül 2023 Pazar MasterChef Türkiye elenen yarışmacı...

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef All Star Türkiye yarışma programında haftanın eleme adayları: Hasan, Sefa,Tanya, Ayaz, Suna, Esra, Tolga oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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