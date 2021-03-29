"Hamgurger mi döner mi?", "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleriyle sosyal medyada ilgi gören gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor samimi açıklamalarda bulundu.

Kahvaltı adetinin hemen hemen hiç olmadığını anlatan Milor, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği baklava-sütlaç anketinde, tercihini baklavadan yana kullandığını ifade etti. Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'ın soruları yanıtlayan Milor'un açıklamalarından bazıları şöyle:

"EN İYİSİNİ BULURSAM BAKLAVA YERİM"

"Kötü bir sütlaç bulmak zor, iyi bir baklava bulmak da zor. Daha hafif olduğu için sütlaç derim. Ama en iyisi söz konusuysa, son tatlımsa yiyeceğim, bunu biliyorsam ve en iyisini bulursam baklava derim."

"ÇİĞ KÖFTEYİ TABİİ Kİ ETLİ SEVİYORUM"

"Çiğ köfteyi tabii ki etli seviyorum, alışmışım ama kızım mesela bayılıyor. Hatta 'Baba, Amerika'da bulamaz mıyız çiğ köfte' diyor. Ben de şimdi New York'u araştırıyorum o taraflara gidersek çiğ köfte olan bir yer var mı diye... 'Niye bu kadar seviyorsun?' dediğimde sosunu ve baharatlarını çok sevdiğini söylüyor ama ben tabii alıştığım için etlisini tercih ederim."

"YEMEĞİMDEN ÇİVİ ÇIKTI"

"Saç çıktığı çok oldu, çivi bile çıktı. Adana'da bir yerde yemeğimden inşaat çivisi çıktı. Sonra mutfağa gittim, mutfakta inşaat yapılıyormuş, çivi yemeğe düşmüş. Ölebilirdim hakikaten o lokmayı alsaydım."

MERCİMEK Mİ TARHANA ÇORBASI MI?

"Tarhana bence çünkü mercimek birçok yerde var. Yani benzerleri var. Hintler daha baharatlı yapıyor. Tarhana çok boyutlu bir tat. Çok çeşitleri de var ve çok iştah açan bir şey."

EN SEVDİĞİ ÜÇ YEMEK

"Üç yemek yiyecek olsam hafiften kuvvetliye, basitten karmaşığa geçmeyi severim. İçinde otlar olan çiğ balık ya da çiğ deniz ürünüyle başlayıp arkasından belki bir balık, en sonunda et yemeği tercih ederim. Bence önemli olan doğru sırada ü. yemeği yemeniz."