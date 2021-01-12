Vedat Milor'dan yeni anket: Pizza mı yoksa pide mi? 0:00 / 0:00

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Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" anketleri yapan ünlü gurme yeni bir tartışma başlattı.

Milor, yeni başlattığı anketinde Twitter takipçilerine "Pizza mı yoksa pide mi? sorusunu yöneltti.

Vedat Milor, Twitter paylaşımında "ANKET! Acıktınız ve karşınızda yan yana, kaliteleri ile ünlü iki restoran var. Biri pizzacı, diğeri ise pideci. Soru basit: Hangisine girersiniz? Tercihiniz pizza mı pide mi?" cümlelerini kullandı.

Ardından "Arkadaşlar lütfen anketi suistimal etmeyelim. İkisine birden gitmek yasak. Bir tanesini yiyince doyan biri olduğunuzu varsayın" notunu düştü.

Hala devam eden ankette ise pidenin büyük bir farkla önde olduğu görüldü...

— Vedat Milor (@vedatmilor) January 10, 2021

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası geçtiğimiz sene Twitter'dan "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltmiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. 430 binden fazla kullanıcının oy kullandığı anketin sonucu yüzde 51 soğanlı, yüzde 49 soğansız çıkmıştı.

Dünyaca ünlü gurme, daha sonra "Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Yorumlarınızı da alta yazarsanız sevinirim" şeklinde paylaşım yapmıştı. Oylamaya katılan Twitter kullanıcılarının yüzde 69.2'si 'Balığa limon sıkılır' yanıtını vermişti.