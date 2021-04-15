Vegan beslenme nedir? Vega beslenme nasıl uygulanmalı? Merak konusu oldu. Et tüketmemenin yanında ayrıca hayvanların ürettiği yumurta, süt, bal vb. ürünleri tüketmemek olan veganlık vücudumuzu gereken besinleri almasına engel olmuyor. İşte vegan diyeti ile ilgili detaylar...

VEGAN BESLENME NEDİR?

Veganizm, en kısa tanımıyla hayvan kaynaklı ve hayvan kullanımı yoluyla elde edilen ürünleri reddetmek. Veganlar sadece gıda tüketiminde değil, yaşam felsefeleri olarak veganizmi benimsiyorlar. Bu nedenle veganlar, hayvansal kaynaklı kürk, deri, yün, kaşmir, ipek ve angora gibi kıyafetleri kullanmazlar. Yapımında hayvansal maddelerin olduğu ürünler veganlara uygun değildir. Bunlar yerine veganlar pamuklu ve keten gibi bitkisel kıyafetlere yönelirler.

VEGAN BESLENME NASIL YAPILIR?

Vegan beslenenlerin bitkisel besin tercihleri de farklı inanışlara göre şekilleniyor. Bazı veganların beslenmesinde sadece sebze, meyve, tahıl ve kuru baklagiller yer alırken bazıları sadece tahıl ürünleriyle beslenir. Yalnızca meyve ve botanik olarak meyve sayılan sebzelerle beslenen gruplar var. Veganlar genellikle aşağıdaki besinleri tükeriyor:

Nohut, mercimek, bezelye, fasulye, barbunya, sebzeler, tüm yeşil bitkiler, soya ürünleri, işlem görmemiş kuruyemişler (ceviz, fıstık, badem, fındık vb.),kuru meyveler, bitkisel yağlar (zeytin ve zeytinyağı, keten tohumu yağı, ceviz yağı, fıstık yağı, fındık yağı),tahıllar (pirinç, yulaf, kinoa, kuskus, bulgur, mısır vb.),bitter çikolata, tofu, soya ürünleri vegan beslenmenin vazgeçilmezleri. Fakat yalnızca hayvansal gıdalardan elde edilen B12 ve D vitaminlerini takviye olarak dışarıdan almak gerekir.