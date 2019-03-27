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Vegan Instagram fenomeni herkesi böyle kandırdı

Giriş: 27.03.2019 - 11:09 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Instagram'da 1.3 milyon takipçisine vegan beslenme hakkında öneriler veren sosyal medya fenomeni Yovana Mendoza Ayres, balık yerden gizlice görüntülendi. Foyasının ortaya çıkmasından sonra sağlık sorunları nedeniyle balık ve yumurta yediğini ancak bu durumu sakladığını belirten fenomen kadın, takipçilerini kızdırdı

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    YouTube ve Instagram'da 'Rawvana' olarak tanınan 29 yaşındaki Yovana Mendoza Ayres, vegan yaşam tarzıyla sosyal medyada tanınıyor. 

     

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    Ayres, sosyal medya hesaplarından vegan yemek tarifleri ve güzellik önerileri paylaşıyor. Ayrıca internet sitesinde vegan, glütensiz ve yağsız yemek kutuları satıyor. 

     

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    Ancak Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunan vegan fenomenin kariyeri, gizlice çekilen görüntüler nedeniyle tehlikede.

     

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    Çünkü veganlıktan para kazanan Yovana Mendoza Ayres, aslında et ile besleniyor ve kameraya alınan görüntüleri de bu durumu destekliyor. 

     

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    Kolombiyalı YouTube starı, Paula Galindo tarafından çekilen görüntülerde Ayres, tabağındaki balığı gizlemeye çalışsa da başarılı olamıyor. 

     

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    Görüntülerin yayılmasıyla foyası ortaya çıkan 29 yaşındaki kadın, tepkilerden sonra neden balık yediğini açıklayan bir video yayınladı. 

     

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    6 yıl önce vegan beslenmeye ve çiğ sebze ile meyve tüketmeye başladığını söyleyen Ayres, 2014'te vegan beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyledi. 

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    2018 yılında, yetersiz beslenmeden kaynaklı SİBO (İnce bağırsakta aşırı bakteriyel çoğalması) rahatsızlığına yakalanan kadın, bir yıldır yumurta ve balık yediğini ve bu durumu takipçilerinden gizlediğini belirtti. 

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    Takipçilerinden özür dilen Ayres, bağırsak sorunlarından tamamen kurtulduğunda, vegan diyetine geri dönmeyi umuyor.

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