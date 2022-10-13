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Vejetaryen beslenme nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

Bir beslenme biçimi olan vejetaryenlik; ağırlık olarak sebze tüketimini destekleyen bir beslenme biçimidir. Bununla beraber, vejetaryenliğin tek bir tanımı yoktur; kendi arasında farklı beslenme tiplerine ayrılır.

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  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Sebze ağırlıklı bir beslenme tipi olan vejetaryen beslenmede, hayvansal gıdalar neredeyse hiç tüketilmez.

    Vejetaryenlik, kendi arasında birçok beslenme tipine bölünür. Her beslenme şeklinde yemesi uygun olan veya uygun olmayan besinler değişkenlik gösterir.  Peki, vejetaryenlık nedir, çeşitleri nelerdir? İşte, detaylar...
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    VEJETARYEN BESLENME NEDİR?

    Vejetaryen beslenme; bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesini içeren bir beslenme tarzıdır. Vejetaryen bireyler bitkisel besinleri tüketirken et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, peynir, yoğurt gibi hayvansal besinleri az miktarda tüketirler veya hiç tüketmezler.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Elbette bu vejetaryen beslenmenin genel bir tanımıdır çünkü aslında vejetaryenlik kendi arasında birkaç beslenme şekline ayrılır.

    Her bir beslenme şeklinde bir veya birkaç besin tüketilirken, bazıları hiç tüketilmez.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    VEJETARYEN BESLENME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

    Vegan diyeti

    Hiçbir hayvansal kaynaklı besin tüketilmez. Diyet tahıllar, sebze ve meyve ile kurubaklagillerden oluşur. Tüm dünyada vegan diyeti uygulayanların sayıları oldukça azdır. Veganların alt grupları da bulunmaktadır.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Lakto vejetaryen diyeti 

    Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve süt ürünleri tüketilir.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Ova vejetaryen diyeti

    Diyette bitkisel besinlerle birlikte yumurta da yer alır. Bunun yanında et ve süt tüketilmez.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Lakto-ova vejetaryen diyeti

    Süt ve yumurtayı tüketilir. Günümüzde en sık uygulanan vejetaryen beslenme şeklidir.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Polo vejetaryen diyeti 

    Bu diyette kırmızı et tüketilmez. Bitkisel besinler yanında hayvansal olarak yalnızca tavuk, hindi gibi kümes hayvanlarını tüketilir.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Pesko vejetaryen diyeti

    Bu diyette de kırmızı et tüketilmez. Bitkisel besinler yanında hayvansal olarak yalnızca balık çeşitleri, midye su ürünlerini tüketilir.
  • Vejetaryenlik nedir, çeşitleri nelerdir? Vejetaryen olmadan önce bunları bilmelisiniz

    Semi-vejetaryen diyeti

    Bu diyette de kırmızı et tüketilmez. Sınırlı miktarda tavuk ve balık tüketilir. Semi-vejetaryenler yumurta, süt ve türevlerini istedikleri kadar tüketirler.

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