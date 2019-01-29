Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı.

Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen kızını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi.

ARACI GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

DHA'nın haberine göre, babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi. Koşarak otomobilin yanına giden anne de kızını almaya çalıştı. Tüm engellemelere rağmen baba, otomobile binip, çalıştırdı. Annenin çalıştığı iş yerinde görevli güvenlik görevlisi S.C., otomobilin önüne geçerek, gitmesini engellemeye çalıştı. Baba K.G. ise otomobili, güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Otomobilin motor kaputuna tutunan güvenlik görevlisi, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra düştü. Baba K.G. otomobille hızla uzaklaştı.

'KIZIMI BANA GÖSTERMİYOR'



Olayın ardından kalçasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Anne de polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis, baba K.G.'nin kızı Z.G. ile Ankara'ya gittiğini belirledi. Ankara'da ifadesi alınan baba, mahkeme kararında kızını ayda 2 kez ve tatil dönemlerinde görme hakkı bulunduğunu ancak anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi E.D.'nin bu karara uymadığını ileri sürdü. Baba, kızını, kendisine gösterilmediği için aldığını söyledi.

Sağlık durumu iyi olan güvenlik görevlisi S.C. de baba K.G.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.