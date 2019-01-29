- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde meydana gelen kaçırma olayı iddiaya göre şöyle gelişti; E.D. ve K.G. yaklaşık 4 yıl önce boşandı.
Çiftin 4.5 yaşındaki kızları Z.G.'nin velayeti anneye verildi. Ankara'da yaşayan baba K.G., kiralık otomobille dün Ereğli'ye gelip, kızını görmek istedi. Baba ile mahkeme kararına rağmen kızını kendisine göstermediğini ileri sürdüğü eski eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında annenin dalgınlığından yararlanan baba, kızını kucaklayarak, otomobile bindirdi.
ARACI GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ
DHA'nın haberine göre, babaya, annenin çalıştığı iş yerindekiler ile çevredekiler engel olmak istedi. Koşarak otomobilin yanına giden anne de kızını almaya çalıştı. Tüm engellemelere rağmen baba, otomobile binip, çalıştırdı. Annenin çalıştığı iş yerinde görevli güvenlik görevlisi S.C., otomobilin önüne geçerek, gitmesini engellemeye çalıştı. Baba K.G. ise otomobili, güvenlik görevlisinin üzerine sürdü. Otomobilin motor kaputuna tutunan güvenlik görevlisi, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra düştü. Baba K.G. otomobille hızla uzaklaştı.
'KIZIMI BANA GÖSTERMİYOR'
Olayın ardından kalçasından yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Anne de polise şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis, baba K.G.'nin kızı Z.G. ile Ankara'ya gittiğini belirledi. Ankara'da ifadesi alınan baba, mahkeme kararında kızını ayda 2 kez ve tatil dönemlerinde görme hakkı bulunduğunu ancak anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi E.D.'nin bu karara uymadığını ileri sürdü. Baba, kızını, kendisine gösterilmediği için aldığını söyledi.
Sağlık durumu iyi olan güvenlik görevlisi S.C. de baba K.G.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.