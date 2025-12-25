Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht 15. bölüm canlı izle | Show TV canlı yayın ekranı ile Veliaht yeni bölümü canlı, kesintisiz, reklamsız izle

        Veliaht 15. bölümde neler olacak? Veliaht 15. bölüm canlı izle

        Bu akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek Veliaht dizisi, yine seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümü televizyondan izleme şansı bulamayacak izleyiciler için bölüm anlık olarak Show TV canlı yayın ekranından da yayınlanacak. Peki, Veliaht 15. bölümde neler olacak? İşte, Veliaht 15. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu akşam yeni bölümüyle Show TV’de izleyiciyle buluşacak olan Veliaht dizisi, tansiyonu yüksek sahneleriyle yine ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. Bölümü televizyondan takip edemeyecek olanlar için dizi, eş zamanlı olarak Show TV’nin canlı yayın platformu üzerinden de izlenebilecek. Peki, Veliaht 15. bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları ve Show TV canlı yayın izleme bilgileri

        2

        VELİAHT 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Timur’un ortadan kaybolması, Reyhan’ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur’un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir.

        3

        Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar.

        4

        İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaktan çekinmez. Bu ateş, Yahya’nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür.

        5

        Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.

        6

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht 15. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir