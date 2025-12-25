Veliaht 15. bölümde neler olacak? Veliaht 15. bölüm canlı izle
Bu akşam yeni bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek Veliaht dizisi, yine seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümü televizyondan izleme şansı bulamayacak izleyiciler için bölüm anlık olarak Show TV canlı yayın ekranından da yayınlanacak. Peki, Veliaht 15. bölümde neler olacak? İşte, Veliaht 15. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın ekranı
VELİAHT 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Timur’un ortadan kaybolması, Reyhan’ı derin bir endişe ve çaresizliğe sürükler. Timur’un kendisini vuran kişiyi öğrenmek için yaptığı plan, krallığına giden yolda önemli bir basamak hâline gelir.
Derya ile Yahya büyük bir yüzleşme yaşar; Yahya’nın parmaklarındaki gizem açığa çıktığında, Derya hayatının en kötü gününü yaşar.
İntikam ateşiyle kontrolden çıkan Korkut, Esenler’de elini kana bulamaktan çekinmez. Bu ateş, Yahya’nın düğününe de sıçrar ve büyük bir kabusa dönüşür.
Timur ise sevdiklerini kurtarmak için hayatının en zor kararının eşiğine gelir.
