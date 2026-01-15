Veliaht 17.bölüm canlı izle: Show TV'de Veliaht son bölüm tamamı full izle

VELİAHT 17.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda; Timur ve Reyhan’ın aşk dolu anları ekranlara gelirken, Timur’un “Kimse bize engel olamaz” sözleri dikkat çekiyor. Zafer’in Esenler Otogarı’na sık sık gelişi, Yahya’nın şüphelerini giderek artırırken, Timur Aslan’ın kim olduğu sorusu da gündeme geliyor. Timur’un, Esenler Otogarı’na yeniden hükmetmek için Yahya’yı karşısına aldığı anlar tansiyonu yükseltirken; tanıtıma Zafer’in Timur ve Reyhan’ı yakaladığı anlar damgasını vuruyor. Karslı Konağı’nın da bu yasak aşkı öğrenmesiyle Zafer, intikam arzusu ve adını geri alabilmek için Yahya’ya kendini yeniden hatırlatıyor. Yahya’nın Zafer’i hatırlaması dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.