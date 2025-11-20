Veliaht dizisi canlı izle: Veliaht 10.bölüm tamamı full Show TV'de izle
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht 10.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Fragmanları yayınlanan yeni bölümde tüm engellere rağmen Timur ve Reyhan'ın aşkı devam ederken, Timur'un aile özlemi dinmiyor. Yahya, aşk masalının bitmemesi için Derya'ya ortak evlerinde buluşmayı teklif ederken, Büşra'nın "Yahya'yla evlenmek istiyorum baba" sözleri dikkat çekiyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht 10.bölüm tamamı full izle seçeneği
Perşembe akşamı ekrana gelen Veliaht dizisi 10.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.
Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.
