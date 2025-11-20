Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht dizisi canlı izle: Veliaht 10.bölüm tamamı full Show TV’de izle

        Veliaht dizisi canlı izle: Veliaht 10.bölüm tamamı full Show TV'de izle

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht 10.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Fragmanları yayınlanan yeni bölümde tüm engellere rağmen Timur ve Reyhan'ın aşkı devam ederken, Timur'un aile özlemi dinmiyor. Yahya, aşk masalının bitmemesi için Derya'ya ortak evlerinde buluşmayı teklif ederken, Büşra'nın "Yahya'yla evlenmek istiyorum baba" sözleri dikkat çekiyor. Diziyi internet üzerinden takip etmek isteyenler Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht 10.bölüm tamamı full izle seçeneği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Perşembe akşamı ekrana gelen Veliaht dizisi 10.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Diziyi canlı takip etmek isteyenler Veliaht 10. bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. Yeni bölümde heyecan dorukta. İşte, Veliaht izle ekranı ve son bölüm özeti

        2

        VELİAHT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Veliaht'ın 10. Bölümünde; Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez.

        Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra’nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya’nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur’un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar.

        3

        VELİAHT 10. BÖLÜM CANLI İZLE

        Veliaht yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        Tayvan'dan sushi diplomasisi
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Koca değil suç makinesi... 20'nci suçu Firdevs oldu!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Erzurum'da 500 kışlık mezar kazıldı
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        Trump-Mamdani görüşmesinin tarihi belli oldu
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        Yargıtay’dan işçiyi sevindiren karar
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Musk'tan Trump'a teşekkür
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Avrupa'da kadınlar için zorunlu askerlik neden yaygınlaşıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Lodos ve sıcaklık uyarısı
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        Trump imzaladı: Epstein dosyaları açıklanacak
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!