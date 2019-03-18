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Amerikalı yetkililer ve Suudi kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırılan haberde, operasyon hakkındaki bazı gizli istihbarat raporlarına göre, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğu belirtildi.
Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin 2017’de muhaliflere karşı çok sayıda operasyon içinde yer aldığı ifade edildi.
Yetkililer, bu operasyonlardan bazılarının Suudi muhaliflerin diğer Arap ülkelerden zorla kendi ülkelerine gönderilmesi ve muhaliflerin Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın saraylarında zorla alıkonulması olduğunu söyledi.
İstihbarat raporlarında, Suudi Hızlı Müdahale Grubu tarafından alıkonulan Suudi Arabistan'daki kadınlar hakkında yazılar yazan bir akademisyenin psikolojik işkenceye maruz kaldıktan sonra geçen yıl intihara teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.
Bu infaz timinin geçen haziranda çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirten yetkililer, hızlı müdahale grubu liderinin, Prens Selman'ın baş danışmanına, Ramazan Bayramı'nda Veliaht Prensin ekibe prim verip vermeyeceğini sorduğunun öğrenildiğini söyledi.
Gazete haberinde Suudi yetkililerin, böyle bir ekibin varlığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı aynı zamanda bu ekibin çalışmalarıyla ilgili sorulara da cevap vermediği kaydedildi.
KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALEN BULUNAMADI
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.
Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
CİNAYETTE SUUDİ ARABİSTAN İZLERİ
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA),Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Callamard açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.
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