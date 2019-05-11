Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik infaz ekibi tarafından öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluları hala hesap vermedi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelmiş ancak içeri alınmamıştı. Uluslararası çapta tepkiler ve yaptırımlar da söz konusu olmasına karşın, Suudi Arabistan bu konudaki sessizliğini koruyarak, olayı örtme tavrını devam ettirdi.

CIA'DEN UYARI

İngiliz Time Gazetesi, CIA'in Kaşıkçı'nın üç yakın arkadaşını ölüm tehditleri konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

CIA kaynakları bu üç ismin kendileri ve ailelerine yönelik güvenlik tehditlerinin son derece ciddi boyutlara ulaştığını düşünüyor. Gazete bu üç isme de geçtiğimiz haftalar içinde ulaşan CIA ekiplerinin brifingler verdiğini belirtti. Haberde bu isimlerden ikisi halen Norveç'te aktivist ve gazeteci olarak çalışan Iyad al Baghdadi, Kanada Montreal'de yaşayan Omar Abdulaziz. Tehdit altındaki üçüncü isim ise Kayıkçı ile insan hakları projelerinden yakında çalışan bir isim. Ancak yüksek güvenlik riski nedeniyle bu kişi isminin açıklanmasını istemedi.

Bu isimlerin cinayetin aydınlatılması için yaptıkları çalışmalar ve cinayetle Veliaht Prens arasındaki bağa dikkat çekmeleri nedeniyle hedef oldukları belirtildi.

Brifinlerde Baghdadi ve Abdülaziz'e bulundukları ülke dışında uzun süreli seyahatlere özellikle de Suudi yönetiminin etkili olduğu Avrupa ve Asya'ya gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

GÜVENLİ BİR YERE NAKLEDİLDİ

Norveç'in sığınma hakkı tanıdığı Filistinli bir aktivistin, Suudi Arabistan kaynaklı muhtemel bir tehdit nedeniyle güvenli bir yere götürüldüğü ortaya çıktı.

Guardian gazetesinin haberine göre, Filistin asıllı İyad el Bağdadi, 25 Nisan'da Norveçli yetkililer tarafından evinden alınarak güvenli bir yere nakledildi. Buna sebep olarak da Suudi Arabistan kaynaklı içeriği belli olmayan bir tehdit gösterildi.

Gazete, tehdide ilişkin istihbaratın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Norveç makamlarına iletildiğini iddia ederken, İyad el Bağdadi de konuya ilişkin açıklamasında, "Anladığım kadarıyla Suudilerin hedefindeyim ancak ne yapacakları hakkında hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

Norveçli yetkililerin istihbaratı çok ciddiye aldığını vurgulayan Bağdadi, iki polis ekibinin evine geldiğini, bunlardan birinin kendini güvenli yere naklederken, diğerinin olası bir takibe karşı önlem aldığını belirtti.

Bağdadi, haberin duyulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftanın çok stresli olduğunu ifade ederek, "Beni öldürmek istemiyorlarsa o zaman işimi yapmıyorum demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Baharı döneminde sosyal medya mesajları ile dikkat çeken Bağdadi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sınır dışı edilmesinin ardından 2015'te Norveç'te siyasi sığınma hakkı elde etmişti.

Gazetenin yorum için aradığı CIA açıklama yapmazken, Washington Post gazetesi Kayıkçı cinayeti hakkında önceden bazı bilgilere sahip olan CIA'in Kaşıkçı'yı uyarmadığını ortaya çıkarmıştı.