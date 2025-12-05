SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’, dün akşam heyecan dolu 12'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni bölümde Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım isterken işler hesap ettikleri gibi gitmedi.

Reyhan’ın son çaresi Yahya’dan yardım istemek oldu. Zülfikar’ın güvenini kaybeden Timur, seçimlerde Derya konusunda onu uyarsa da Zülfikar onu dikkate almadı. Sandıklar kurulup herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimin sonuçlarında değişen dengeler yeni bölüme dair merakı artırdı.

Yeni bölümüyle ABC1 20+’da; 5,47 izlenme oranı (rating) 15,37 izlenme payı (share), AB’de; ,66 izlenme oranı (rating) 14,93 izlenme payı (share) ve Total’de ise 4,54 izlenme oranı (rating) 12,79 izlenme payı (share) elde eden dizi reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’, aksiyonu bir saniye düşmeyen 12'nci bölümüyle dün akşam ekranlara geldi.

Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu diziyle ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, #Veliaht etiketi 4 saatten fazla #Timur, #Yahya ve #Derya 3 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı.

'VELİAHT’IN 12'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan 12'nci bölümünde Arnavut Saim, Vezir’e Zafer’i görmek istediğini söylemesinin ardından planını gerçekleştirmek için konağa geldi. Zafer’i bahçede gören Saim, gizlendiği yerden sessizce ona seslendi. Zafer büyük bir şaşkınlık yaşarken Saim ona babası olduğunu söyledi. Zafer’in halinden şüphelenen Kudret, yanına gidip ne olduğunu sordu. Zafer’in yaşadığını anlatmasıyla Kudret panikleyip konakta herkese güvenlikle ilgili emirler yağdırdı.

Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam ederken Hemşinli’nin ölümü gözleri Timur’a çevirdi. Timur da Hemşinli’nin ölümü konusunda Yahya’dan şüphelenirken otogarda kendisinin aklanmasını sağladı. Otogarda herkesin karşısına geçip bununla ilgili yüzleşen Timur’a karşılık kaybettiği aileler ona bağlılığını gösterdi ve elini öptü. Bu süreçte Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım istedi. Doğa’yı Ceset otogarda gizlerken konakta da Kudret, Reyhan’ın peşini bırakmadı. Reyhan, Kudret’i odasına girip telefonunu karıştırırken yakalayınca ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandı.